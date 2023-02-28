屏東熱博閉幕 累計入園逾196萬人次創新高

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為期45天的2023屏東熱帶農業博覽會28日下午閉幕，累計入園人數逾196萬人次，創下熱博舉辦8年來的新紀錄。中央社記者李卉婷攝 112年2月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）2023屏東熱帶農業博覽會今天下午閉幕，為期45天的熱博累計入園人數逾196萬人次，創下舉辦8年來的新紀錄，屏東縣長周春米表示，熱博讓大家看見屏東農業軟實力。

今年屏東熱帶農業博覽會由日本「卡娜赫拉的小動物」廠商授權合作，包含彩稻、花海、遊樂園、兔兔蘿蔔園、農場、親子互動體驗館、童遊蘭館、動物好朋友等，深受親子族群喜愛。

縣府指出，1月14日開幕以來不斷創紀錄，開園第13天就達100萬人次，累計至今天共逾196萬人次入園，打破2018年與三麗鷗公司合作推出Hello kitty彩稻的182萬1398人次，創下熱博最高紀錄。

周春米表示，熱博讓大家看見屏東農業軟實力，結束後園區的屏東農業物產館會持續營業，以屏東道之驛服務南往北來的遊客，而最受大家喜歡的彩稻，園區進行二期稻作種植，供遊客觀賞。

周春米表示，未來熱博園區將朝產業園區永續發展，招募農產食品加工廠，讓生產、製造與觀光結合，提升農業產值及多元加乘效應。（編輯：郭諭儒）1120228