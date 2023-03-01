染疫慰問金對象縮水議員要求認錯 謝國樑鞠躬道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

篤信基督教的基隆市長謝國樑（前右）在選舉時提出發給所有染疫市民慰問金，但目前僅規劃發給低收和中低收入戶，1日在議會被議員引用聖經要他認錯，謝國樑深深一鞠躬向市民道歉。中央社記者王朝鈺攝 112年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）篤信基督教的基隆市長謝國樑，選舉時提出發給所有染疫市民慰問金，但目前僅規劃發給弱勢，市議員張之豪今天在議會引用聖經要謝國樑認錯。謝國樑答詢時鞠躬向市民道歉。

基隆市政府社會處長楊玉欣今天在議會報告表示，市府規劃發放對象為基隆市低收和中低收入戶，於民國109年1月1日至去年12月31日間確診，且衛政查有確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）紀錄者，每人核發新台幣1萬元。

楊玉欣指出，基隆市低收、中低收入戶約9000人，占基隆市人口約2.5%，在規劃發放區間內推估3000多名符合資格，加上加班、行政作業等費用，市府提出新台幣6000萬元追加預算。

市議員張之豪質詢時，引用聖經「約翰一書」，提到「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」，謝國樑若能向市民認錯，市民絕對會赦免，但要先認罪，對講過的話負責。

市議員吳驊珈質詢說，依市府規劃限制發放對象和資格，縮小至低收和中低收入戶，難道都是「國樑一夢」，她要求市府將預算「編好編滿」，優先編列發給全部確診市民所需的預算。

市議員張顥瀚指出，基隆市染疫人口逾17萬6000人，發給低收和中低收入戶沒有問題，但難道只有低收和中低收入戶需要照顧，市府應思考如何照顧廣大市民，謝國樑如果做不到就是欺騙。

市議員林旻勳說，謝國樑是忘記，還是害怕想起，政見一變再變，說和做不一樣，從原本勞動人口及家中經濟支柱者優先發放，變成發給低收和中低收戶。

謝國樑答詢說，他在評估政策時，可能因沒有思考到中央防疫政策滾動式調整，以致現在很多政策沒有辦法依預期進行，他會虛心檢討並向議員和市民道歉。

謝國樑表示，基隆銀河小吃店去年4月發生疫情，且當時死亡率很高，他提出這項關懷政見，認為中央採取「7+7」政策，確診者的家人可能會受影響，到了5月疫情攀升，他瞭解到可行性越來越困難，很快就調整宣傳，6月初宣布不會再推這項政見。

不過，謝國樑說，議會先前討論弱勢染疫者在家是苦上加苦，雖最後決議文字上沒有提到中低收入戶，但若調出議事紀錄，很多討論的確是放在弱勢，市府會積極將議員的意見納入參考，但他可能在情感上與這些市民有較深的連結，應該還是會追加預算，提出對染疫的低收和中低者照顧。（編輯：李錫璋）1120301