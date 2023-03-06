李問指莒光缺物資縣府無作為 產發處：盡快船運

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（中央社記者高華謙連江6日電）民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，連江莒光鄉缺物資，連江縣政府卻長期缺乏作為；縣府產發處說，主要是海象不佳與船隻壞掉，今天應能修好，最快8日復航，協調先跑莒光。

馬祖地區氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代。國防部長邱國正稍早表示，他向官兵致歉，國防部會檢討，保證外島不再出現同樣狀況，今天將出動空軍C-130運輸機運補。

除軍人沒肉吃，李問上午告訴中央社記者，接獲民眾陳情，已買不到新鮮蔬菜與肉類，不管是自用或提供給觀光客備餐都出狀況，居民非常擔心；莒光貨船20多天沒開，當地物資補給出現問題，這非首次發生，去年10月也出現20多天沒開貨船情況，這已是長期問題。

李問在社群網站臉書（Facebook）發文表示，馬祖大部分物資靠航班補給，易受風浪影響，尤其被稱為離離島（離島中的離島）的莒光更是這樣。面對不穩定航班，縣府應積極協調，如南竿到莒光客船未停航，應先運送部分民生物資，也應適時說明讓民眾明白協調狀況。

他說，如果需軍方或中央政府資源，在地選出的中國國民黨籍立法委員陳雪生有管道可協調，但縣府未積極處理。

莒光鄉長陳樂禮表示，這問題約近半年才發生，短期內出現約4、5次，目前一般民生物資還可應付，肉品也可從南竿買，主要是進貨量較大商家等業者會受影響。目前正在跟縣府協調，希望補貼業者從南竿轉運物資運費，也可用客船載，提高業者載運意願。

連江縣府產業發展處長林志豐對中央社記者說，去年底海象惡劣停航10天到20多天，這次主要是前期海象不佳，後期台灣出航到馬祖與莒光的3艘貨船，有2艘船吊桿壞掉正在修，僅存1艘貨輪太大，無法停靠規模較小的莒光碼頭，才出現這狀況。

他說，今天應能修好1艘船，最快8日開航，協調先跑莒光；這段時間莒光如果缺民生物資，會從南竿以客船運送。

林志豐表示，民國110年還有6艘船跑台灣和馬祖，近來貨運量減少、業者賣掉老舊船隻等因素只剩3艘，縣府已請交通部航港局協調其他海運業者支援，航港局也在研究請業者支援或以補助方式協調業者跑馬祖航線。（編輯：李明宗）1120306