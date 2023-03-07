前遠雄園區用地火燒31小時 苗縣府追查是否縱火

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苗栗縣後龍鎮中山路附近5日下午發生雜草火警，現場為苗栗縣衛生醫療健康園區（前遠雄健康園區）預定地，除大量雜草也延燒堆置廢棄物，火勢獲控制後，直到7日凌晨0時才完全撲滅，總共花了約31小時。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣後龍鎮前遠雄健康生活園區預定地雜草火警，延燒堆置大批廢棄物，消防局歷時31小時撲滅火勢。縣長鍾東錦今天要求各相關單位追查相關責任，以及縱火可能性。

苗栗縣消防局指出，5日下午5時25分獲報後龍鎮中山路附近發生雜草火警，現場為苗栗縣衛生醫療健康園區（前遠雄健康園區）預定地，除大量雜草也延燒堆置廢棄物，消防人員當晚8時許將火勢控制侷限在廢棄物區，6日一早配合重機具開挖，直到今天凌晨0時完全撲滅，總共花了約31小時。

消防局表示，歷經31小時長時間作戰，初估燃燒約10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，起火原因不明，有待火調人員進一步鑑識。

遠雄集團2011年與苗栗縣政府共同推動「遠雄健康生活園區BOO案」，後因台北市大巨蛋案風波，遠雄2016年聲明解約，計畫原址20.6公頃土地目前由縣府衛生局管理。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議中指示消防局、環保局、衛生局及警察局調查相關責任。

衛生局長張蕊仙指出，園區有設圍籬及保全管理，已向警方報案，調查起火原因；縣警察局長莊勝雄表示，園區去年1月間遭偷倒垃圾，警方循線查獲約20輛曳引車進入，數量約700噸的一般事業廢物，已依違反組織犯罪防制條例、廢棄物清理法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦中。

鍾東錦表示，這把無名火燒了30多個小時，除了要調查起火原因，釐清是否遭縱火，此外，園區有保全戒護，廢棄物還能侵入偷倒，檢調單位應查內神通外鬼的可能性。（編輯：李錫璋）1120307