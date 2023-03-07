更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 地方

秘書議會拍攝PO文惹議 桃園副市長王明鉅多次道歉

2023/3/7 22:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市議會今天進行專案報告，副市長王明鉅的隨行秘書、前平鎮區議員參選人曾妍潔，因拍攝備詢畫面在匿名社群PO文抱怨議員，引發綠營議員不滿，王明鉅為此多次道歉。

曾妍潔在去年底選戰時，是台灣民眾黨桃園平鎮區議員參選人，敗選後到王明鉅辦公室當秘書，今天議會進行專案報告時，她在匿名社群PO文抱怨議員姍姍來遲、自拍嬉戲，讓她「看不下去」。

民進黨團議員發現曾妍潔的PO文後，王明鉅、曾妍潔在中午休息時間被邀請到黨團辦公室進行說明，議員們認為，這種抹黑行為影響議員形象，但曾妍潔認為，她只是把實際看到的情形PO文、並未公開。

民進黨議員黃瓊慧也要求秘書長孫惠生解釋專案報告性質，孫惠生指出，專案報告是由各議員提案，並沒有強制要求議員出席，旁聽席部分，議會都有訂定規則，會請駐衛警加強控管。

在下午的議程中，綠營議員也針對曾妍潔發言扭曲議員形象的行為質詢王明鉅，王明鉅則多次道歉，坦言曾妍潔行為不恰當，允諾絕對不會再犯。（編輯：黃世雅）1120307

#王明鉅
#曾妍潔
#孫惠生
王明鉅
張善政小內閣 台大醫教授王明鉅、前政院新聞局長蘇俊賓任桃園副市長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族