台南LED路燈6月底完成換裝 年省60%用電量

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台南市政府工務局9日表示，台南總數逾22萬盞LED路燈，預定6月底完成換裝，每年可節省60%用電量及減少5萬公噸碳排放量。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市全面換裝LED路燈，預定6月底完成，台南市政府工務局今天指出，每年可節省60%用電量及減少5萬公噸碳排放量。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市汰換老舊耗能鈉氣路燈，歷經民國102年「擴大設置LED路燈專案計畫」及105年「水銀路燈落日計畫」，110年12月再執行「台南市換裝LED路燈建置工程」，將10萬盞鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈，總經費新台幣8億8500萬元。

「台南市換裝LED路燈建置工程」分為三區域進行，目前第一區及第二區7萬盞已完成換裝，溪北第三區逾1萬盞改裝中。

市府工務局表示，台南總數逾22萬盞LED路燈，預定6月底完成換裝，每年可節省60%用電量及減少5萬公噸碳排放量，且透過智慧化即時監控路燈，減化行政流程及降低維修經費。

工務局人員說，台南換裝LED路燈，不只汰換老舊耗能的鈉氣燈，更建置「台南市智能路燈管理系統」，其中1萬盞智能路燈自動偵測，若出現異常就自動報修，縮短燈具故障報修時程。

此外，LED燈較傳統路燈省電、明亮及故障率低，每年可省下9500萬元電費支出，還有9年保固期；市府也提供多項路燈故障通報功能，照亮市民回家的路。（編輯：卞金峰）1120309