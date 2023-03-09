彰化福寶生態園區農地堆置廢土 水鳥棲息環境遭破壞

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彰化縣環境保護聯盟發現，原為彰化福寶生態園區的農地被堆置大量廢土，生態環境遭破壞，成群水鳥只好另尋他處棲息。（彰化縣環境保護聯盟提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月9日

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化環盟發現原為彰化福寶生態園區的農地被堆置大量廢土，生態環境遭破壞，成群水鳥只好在農地旁的魚塭棲息；彰縣府農業處表示，將清查地主傾倒廢土是否有先提申請。

彰化福寶生態園區位在彰化福興鄉，由於成群水鳥常在此處的農地休息覓食，環保團體租下土地成立生態園區，設置隔離黑網與賞鳥屋，栽種紅樹林水筆仔苗，打造濕地生態，後來環團未續租土地，將農地還給地主，地主今年2月售出土地。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英接受中央社記者電訪時說，先前土地雖已歸還地主，但還是會前往當地關心水鳥生態，今天前往生態園區時卻發現農地已被堆置大量廢土，比成人高度還要高。

施月英指出，由於農地被堆置廢土，生態環境遭破壞，成群水鳥只好在農地旁魚塭休息；他們也發現，廢土顏色深淺不一，可能有來自外縣市的廢土，呼籲相關單位重視，維護生態。

彰縣府農業處則說，農地屬私人所有，將清查地主傾倒廢土有無提出申請，如違法將請地主先自行清除，再依程序提出申請。（編輯：黃世雅）1120309