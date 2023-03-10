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推進台日友誼與觀光 高雄熊為熊本熊慶生

2023/3/10 09:53（3/10 12:06 更新）
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高雄市長陳其邁（中）9日帶著高雄觀光大使「高雄熊」（左）前往熊本熊廣場參訪，也提前為3月12日生日的熊本熊（右）慶生。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月10日
高雄市長陳其邁（中）9日帶著高雄觀光大使「高雄熊」（左）前往熊本熊廣場參訪，也提前為3月12日生日的熊本熊（右）慶生。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市長陳其邁昨天帶「高雄熊」參訪熊本熊廣場，並為熊本熊慶生。高市府表示，將和熊本縣洽談推出「雙熊聯名」活動與商品，讓高雄與熊本攜手推進台日友誼與國際觀光。

陳其邁昨天帶著高雄觀光大使「高雄熊」前往熊本熊廣場，參訪熊本縣「營業部長兼幸福部長」的「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店，高雄熊也提前為3月12日生日的熊本熊慶生。

高市觀光局今天新聞稿表示，熊本縣吉祥物「熊本熊」可愛形象吸引各地遊客造訪熊本，並讓熊本熊廣場成為日本人氣觀光勝地之一，周邊商品多年來銷售額累計逾1兆日圓，高雄可取經熊本經驗，培育「高雄熊」，創造高雄IP萌經濟。

高市觀光局長高閔琳說，將和熊本縣洽談推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」相關活動與商品，讓高雄市與熊本縣攜手推進台日友誼與國際觀光。

陳其邁表示，飛機一落地就能感受到熊本熊的魅力與行銷巧思。而熊本熊廣場不僅有各種紀念商品，部長辦公室內也張貼日本各大名人的簽名；日本知名車商本田（Honda）更為熊本熊打造越野摩托車，非常吸睛。

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陳其邁指出，此次參訪熊本熊廣場，帶來高雄熊的手繪生日卡片和滿滿的高雄熊禮物，提前為熊本熊慶生，而原本未值班演出的熊本熊也在高雄熊的呼喚中驚喜登場，活力滿點的表演讓現場笑聲不斷。

陳其邁說，回國後將開會認真評估、面試「高雄熊」可否成為部長，同時還要安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，產官合作一起拚高雄城市行銷、拚國際觀光與經濟。（編輯：郭諭儒）1120310

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