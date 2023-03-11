「通往天堂的階梯」遭破壞 台東縣府研議善後

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台東縣政府指出，南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」經常有人靠近，無意中碰觸，來自高雄的女遊客8日因攀爬造成受傷，作品也倒塌斷裂。中央社記者盧太城台東攝 112年3月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」日前因女遊客違規攀爬而倒塌，台東縣政府表示，近日將與創作者商討是否修復，或是換種方式延續它的生命。

位於台東縣大武鄉省道公路旁的裝置藝術「通往天堂的階梯」是2021年台東縣政府舉辦南迴藝術季的作品之一，作品由南非藝術家藝術家范德莫威（Strijdom van der Merwe）和南迴藝術家周聖賢創作的作品，讓人有騰空而起直入天際錯覺感，深受遊客喜愛。

台東縣政府指出，「通往天堂的階梯」是高人氣裝置藝術，又在人潮往來的路邊，經常有人靠近，無意中碰觸，縣府特別告示禁止攀爬；不過，3月8日有來自高雄的女遊客攀爬，造成天梯倒塌、女遊客受傷，所幸女遊客傷勢不嚴重。

對於天梯是否修復，台東縣政府文化處長李吉崇今天接受中央社記者電話訪問時表示，是否修復或是以另一種方式延續作品的生命，還要與2名創作者討論，目前尚未決定。

台東縣政府文化處視覺藝術科指出，標榜融入地景的大地藝術作品，取材多半來自山海自然材質以因應地景藝術節的目標「閉展不卸展」原則，讓作品伴隨環境與時間回歸自然。

台東縣政府表示，台東縣夏季日曬炎熱、冬季吹東北風寒冷，加上海風中的鹽分助威，地景作品毀損程度常超乎預期；因此，為了民眾的安全，藝術團隊常在作品說明處佇列相關安全警語告示，提醒民眾欣賞與互動的注意事項。（編輯：戴光育）1120311