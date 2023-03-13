男嬰吃雞蛋過敏呼吸困難 警車開道助送醫救回一命
2023/3/13 12:40（3/13 14:11 更新）
台中市一名7個月大男嬰，因食用雞蛋過敏、呼吸困難，祖母憂心延誤就醫，衝入派出所求助請求警方協助。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月13日
（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市一名7個月大男嬰，因食用雞蛋過敏、呼吸困難，祖母憂心延誤就醫，衝入派出所求助，員警以警車開道，原本14分鐘車程，7分鐘就抵達醫院，男嬰目前已平安出院。
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台中市清水警分局今天發布新聞稿指出，日前，一名婦人急忙衝進派出所，稱她的孫子臉部出現紅腫、呼吸困難症狀，本來是男嬰父親開車送醫，但男嬰狀況越來越不好，家人憂心延誤就醫，請求警方協助。
清泉派出所員警見狀，立刻以警車開道，原本14分鐘的車程，7分鐘就抵達醫院，男嬰經過治療，醫師指出男嬰是因吃雞蛋過敏，經治療後已平安出院，男嬰家人特地到派出所感謝員警協助。（編輯：陳仁華）1120313
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