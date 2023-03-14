嘉義大埔藝術節3/18登場 遊客可露營兼欣賞表演

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第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在知名的露營景點大埔湖濱公園登場，以「春聚」為主題，14日在嘉義縣政府舉辦記者會，安排當地和平社區大埔愛樂弦樂團表演。中央社記者蔡智明攝 112年3月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在知名的露營景點大埔湖濱公園登場，今年以「春聚」為主題，跳脫框架首創營火音樂晚會；大埔鄉公所指出，遊客可到此露營兼欣賞表演。

大埔湖濱公園位於曾文水庫旁，大埔鄉公所這週末（18、19日）在此舉辦第3屆嘉義縣大埔藝術節，今天先在嘉義縣府舉辦記者會，安排當地和平社區大埔愛樂弦樂團表演，縣長翁章梁、西拉雅國家風景區處長徐振能、大埔鄉長吳明勲等人與會。

吳明勲告訴中央社記者，今年藝術節主要特色是在大埔湖濱公園露營場地，安排了營火音樂晚會，提供參與的觀光客與露營愛好者，一個浪漫的夜晚。

吳明勲說，活動舉辦前公所會規劃好動線，並區隔露營與藝術節場域，讓民眾還是可以來露營，到大埔湖濱公園露營是不用收費。

吳明勲指出，到大埔湖濱公園是國內知名的露營景點，緊臨曾文水庫風景優美，還能看到老鷹飛翔，肚子餓了到大埔街上就能品嚐到美味的沙鍋魚頭、筍乾、梅子等特產。

大埔鄉公所表示，藝術節邀請雯翔舞團、嘉頌重奏團、五洲勝義閣掌中劇團、和平社區大埔愛樂弦樂團等12組藝文團體接力演出。（編輯：黃世雅）1120314