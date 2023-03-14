更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉義大埔藝術節3/18登場 遊客可露營兼欣賞表演

2023/3/14 16:53（3/14 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在知名的露營景點大埔湖濱公園登場，以「春聚」為主題，14日在嘉義縣政府舉辦記者會，安排當地和平社區大埔愛樂弦樂團表演。中央社記者蔡智明攝 112年3月14日
第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在知名的露營景點大埔湖濱公園登場，以「春聚」為主題，14日在嘉義縣政府舉辦記者會，安排當地和平社區大埔愛樂弦樂團表演。中央社記者蔡智明攝 112年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在知名的露營景點大埔湖濱公園登場，今年以「春聚」為主題，跳脫框架首創營火音樂晚會；大埔鄉公所指出，遊客可到此露營兼欣賞表演。

大埔湖濱公園位於曾文水庫旁，大埔鄉公所這週末（18、19日）在此舉辦第3屆嘉義縣大埔藝術節，今天先在嘉義縣府舉辦記者會，安排當地和平社區大埔愛樂弦樂團表演，縣長翁章梁、西拉雅國家風景區處長徐振能、大埔鄉長吳明勲等人與會。

吳明勲告訴中央社記者，今年藝術節主要特色是在大埔湖濱公園露營場地，安排了營火音樂晚會，提供參與的觀光客與露營愛好者，一個浪漫的夜晚。

吳明勲說，活動舉辦前公所會規劃好動線，並區隔露營與藝術節場域，讓民眾還是可以來露營，到大埔湖濱公園露營是不用收費。

吳明勲指出，到大埔湖濱公園是國內知名的露營景點，緊臨曾文水庫風景優美，還能看到老鷹飛翔，肚子餓了到大埔街上就能品嚐到美味的沙鍋魚頭、筍乾、梅子等特產。

大埔鄉公所表示，藝術節邀請雯翔舞團、嘉頌重奏團、五洲勝義閣掌中劇團、和平社區大埔愛樂弦樂團等12組藝文團體接力演出。（編輯：黃世雅）1120314

第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在大埔湖濱公園登場，14日在嘉義縣政府舉辦記者會，縣長翁章梁（右）介紹大埔特產沙鍋魚頭。中央社記者蔡智明攝 112年3月14日
第3屆嘉義縣大埔藝術節3月18至19日將在大埔湖濱公園登場，14日在嘉義縣政府舉辦記者會，縣長翁章梁（右）介紹大埔特產沙鍋魚頭。中央社記者蔡智明攝 112年3月14日
#吳明勲
#大埔湖濱公園露營場地
#大埔鄉公所
翁章梁
FRC機器人競賽 嘉義縣代表隊授旗將赴美征戰中國商家網路賣假阿里山茶 嘉縣府籲勿上當
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族