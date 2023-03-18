BLACKPINK高雄開唱 陳其邁赴應變中心視察

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韓國女團BLACKPINK來台開唱，首場18日晚間在高雄世運主場館舉行，人潮湧入；高雄市長陳其邁（坐者後左2）傍晚前往演唱會現場應變中心視察。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）韓國知名女團BLACKPINK今天在高雄世運主場館舉行演唱會，高雄市長陳其邁傍晚前往設置在演唱會現場的應變中心了解交通、人流狀況。

陳其邁今天上午出席左營區新庄仔青雲宮修建慶成揭牌大典時接受媒體聯訪表示，因應BLACKPINK在高雄開演唱會，市府已在備戰，秘書長郭添貴坐鎮應變中心指揮，希望讓所有到高雄的歌迷都能賓至如歸。

陳其邁說，昨天高鐵南下高雄列車幾乎客滿，還有從國外來的旅客，市府會盡地主之誼，做好維安、交通等工作。

市府交通局今天新聞稿表示，因應18、19日2天演唱會，每天參加人數近5萬人，世運大道上午8時至凌晨12時實施交通管制。

此外，主辦單位也安排演唱會場到高鐵左營站、台鐵新左營站的免費接駁專車，服務時間為18日晚上9時30分至11時30分，及19日晚上8時30分至10時。市府預估，以捷運搭配接駁車，約2小時可完成主要人潮疏運。（編輯：黃世雅）1120318