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基隆中小學營養午餐加碼2000萬元 9月實施

2023/3/21 12:31
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市政府加碼補助國中、小學營養午餐新台幣2000萬元，採用中央和自設廚房學校午餐每餐經費，可從50元提升至60元，採用團膳學校從60元提升至70元，9月實施。

基隆市政府發言人余治明今天上午在記者會表示，近年原物料價格上漲，市府期望讓學童的營養午餐，不受物價波動影響菜色，將從112學年度起，加碼補助2000萬元給基隆國中、小學，提高點心頻率及增添菜色形式。

市府教育處長劉美蘭說，市府並設置把關機制，供餐學校或廠商每日都需將菜單、食材及標章等相關資訊，上傳到「食材登錄平台」，公開學校每日菜單和食材資訊，並安排不定期訪視各校，對於滿意度較低學校，邀請專家到校輔導改善。

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劉美蘭表示，市府加碼2000萬元營養午餐費用不會轉嫁到家長，除菜色更優質外，點心也會有更多選擇，採用中央和自設廚房學校原則上每餐可提供3菜1湯，採用團膳學校每餐可供應4菜1湯，讓孩子在成長過程中能充分享受到美味又營養的午餐。

對於近期缺蛋，劉美蘭指出，營養午餐確實有受到影響，會以豆類、魚類替代蛋白質的攝取，基隆市有15名營養師為菜單把關。（編輯：方沛清）1120321

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