竹縣122線43.5K改善工程 將建橋梁截彎取直

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣道122線為五峰鄉主要聯外道路，也是往來清泉吊橋等地重要幹道，但在43.5K路段每遇豪雨常有土石崩落，縣府今天說，此路段將截彎取直並興建橋梁，已啟動工程招標。

新竹縣政府工務處透過新聞資料指出，縣道122線（南清公路）是五峰鄉主要聯外道路，也是通往清泉吊橋、張學良故居、溫泉等風景點的主要道路，但在43.5K路況不佳、彎道半徑過小，且跨越高潛勢土石流區，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形。

工務處表示，縣道122線43.5K將進行改善工程，以懸臂工法在坑溝下游處新建全長235公尺、寬10公尺的預力箱型梁橋，墩柱位置能避開土石流潛勢溪渠道的直接衝擊，配合地形現況截彎取直，順接既有道路，未來會封閉此路段，改走新建橋梁通行，以改善交通環境。

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工務處指出，縣道122線43.5K改善工程總預算，受物價上升等因素影響，從原本的新台幣3.9億元成長到6億16萬4000元，是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，而增加的經費先由縣府代墊，未來將爭取中央增額補助。

工務處說，縣道122線43.5K改善工程已啟動工程招標程序，工期預計800個日曆天，待完工後盼改善偏鄉通勤、通學、農產品運輸及觀光旅遊的交通品質。（編輯：李錫璋）1120321