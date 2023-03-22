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北市推預售屋契約預檢 盼減少買賣爭議

2023/3/22 17:16
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）內政部規定，預售屋應在拿到建照後、開始販售前申請買賣契約書備查，台北市地政局今天宣布推出預檢制，讓業者在取得建照前就能先依檢查結果修正契約，盼減少買賣爭議產生。

台北市地政局今天舉辦記者會宣布推出預售屋創新服務，包含預售屋買賣定型化契約預檢服務及精進「臺北地政找房+」網站功能。

地政局說明，依據內政部現行規定，要以預售屋方式進行銷售的建案，應在取得建造執照後向地方政府申請預售屋資訊及買賣定型化契約備查，才能進行交易，不過由於契約審查通常需要超過30天，較無法即時確保消費者權益。

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地政局指出，契約預檢制度上路後，業者可以提前將契約送給地政局檢查，在等待建照核發的同時依檢查結果修正契約，確保符合應記載及不得記載事項，也沒有不利消費者的條款，且未來正式申報備查所需時間會縮短為8天以內。

台北市長蔣萬安在會中表示，讓市民安心居住、打造宜居台北是他的重要施政目標，這些新制度針對民眾在購買預售屋時常常碰到的問題及陷阱提出解方，加強資訊正確性、確保內容可信度，期盼讓銷售過程更加透明及安全。（編輯：張銘坤）1120322

#台北市地政局
#內政部
#蔣萬安
蔣萬安
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