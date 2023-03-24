台南新化2流浪貓陳屍路旁 死因待釐清

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市新化區日前發生2隻流浪貓陳屍路旁，社群網站臉書（Facebook）上有民眾指貓咪遭下毒，台南市動物防疫保護處已採檢送驗，但警方調查這2隻貓曾遭機車壓輾，死因待釐清。

臉書社群「新化人大集合」22日有人貼文：「新化統一花園社區附近有帶狗狗跟貓的不要讓他們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」。

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台南市政府警察局新化分局獲報後立刻查訪，現場確有2隻流浪貓屍體，隨即通報動保處帶走貓屍及化驗毒物，但警方調閱監視器發現，這2隻流浪貓曾遭機車壓輾；涉案車主說，22日凌晨下班騎機車返家時，突有2隻貓從路旁闖出，他來不及煞車壓過後，行駛一段路再回現場，看見2隻貓躺在路中還在動，就離開現場。

警方已將涉案機車送鑑識中心調查，動保處人員說，毒物化驗尚未出爐，流浪貓死因待確認。（編輯：李明宗）1120324