更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南新化2流浪貓陳屍路旁 死因待釐清

2023/3/24 13:11（3/24 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市新化區日前發生2隻流浪貓陳屍路旁，社群網站臉書（Facebook）上有民眾指貓咪遭下毒，動保處已採檢送驗。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月24日
台南市新化區日前發生2隻流浪貓陳屍路旁，社群網站臉書（Facebook）上有民眾指貓咪遭下毒，動保處已採檢送驗。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市新化區日前發生2隻流浪貓陳屍路旁，社群網站臉書（Facebook）上有民眾指貓咪遭下毒，台南市動物防疫保護處已採檢送驗，但警方調查這2隻貓曾遭機車壓輾，死因待釐清。

臉書社群「新化人大集合」22日有人貼文：「新化統一花園社區附近有帶狗狗跟貓的不要讓他們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府警察局新化分局獲報後立刻查訪，現場確有2隻流浪貓屍體，隨即通報動保處帶走貓屍及化驗毒物，但警方調閱監視器發現，這2隻流浪貓曾遭機車壓輾；涉案車主說，22日凌晨下班騎機車返家時，突有2隻貓從路旁闖出，他來不及煞車壓過後，行駛一段路再回現場，看見2隻貓躺在路中還在動，就離開現場。

警方已將涉案機車送鑑識中心調查，動保處人員說，毒物化驗尚未出爐，流浪貓死因待確認。（編輯：李明宗）1120324

#動保處
#台南市
#台南市動物防疫保護處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族