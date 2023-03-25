停車場把人行道變出入口 議員批北市成行人地獄元凶

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議員柳采葳指出，長安東路1段巷弄內的民營停車場業者私自填平人行道作為車輛出入動線，認為北市府漠視是行人地獄元凶。新工處今天表示會裁罰業者並要求恢復原狀。

國民黨台北市議員柳采葳發布質詢資料指出，台北市政府為解決市民停車需求，鼓勵活化閒置空地設停車場，但長安東路1段巷弄內民營停車場業者卻私自填平人行道，作為車輛出入動線。

她說，此家民營停車場未申請取得合法營業登記前就先開放收費停車，認為台北市停車管理工程處放任業者違法，北市新建工程處漠視更是助長行人地獄的元凶，停管處應積極與業者溝通變更格位及停車動線，新工處應盡速要求業者恢復人行道，還路於民。

台北市新工處回應，派員到場勘查發現，此民營停車場未依規定向停管處申請設置作為停車場，且未事先申請設車行斜坡道並擅自逕行施工破壞既有人行道。

新工處表示，會依違反市區道路條例規定裁罰此家業者新台幣3萬元至6萬元罰鍰，並以書面通知勒令恢復人行道原狀，若業者仍未改善會持續開罰，且可連續處罰，第2次裁罰6萬元至12萬元、第3次裁罰12萬元至15萬元。

台北市停管處指出，此民營停車場位於畸零地，業者已申請開設平面停車場，車格數不多，但還未核發停車場營業證就先對外營業，並填平人行道當成車輛出入口。

停管處表示，會配合新工處要求業者先恢復人行道，且業者若已對外營業並收費就違反停車場法，會觀察業者改善狀況再決定是否核發停車場營業證。（編輯：張銘坤）1120325