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北市2親子餐廳拿不出安檢報告 遊戲設施停用

2023/3/27 12:49（3/27 14:26 更新）
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親子餐廳「大樹先生的家」因無法提出附設兒童遊戲場設施的安全檢驗報告，台北市衛生局已要求暫停使用相關設施，若擅自開放單次最高可罰150萬元。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月27日
親子餐廳「大樹先生的家」因無法提出附設兒童遊戲場設施的安全檢驗報告，台北市衛生局已要求暫停使用相關設施，若擅自開放單次最高可罰150萬元。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月27日
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布親子餐廳聯合稽查結果，RICH DADDY及大樹先生的家2家業者無法提出兒童遊戲設施的安全檢驗報告，已要求暫停使用，若擅自開放單次最高可罰150萬元。

台北市衛生局今天舉行記者會公布民國112年度上半年親子餐廳聯合稽查結果，食品藥物管理科長陳怡婷表示，此次共稽查10家親子餐廳，食品衛生及防疫措施都符合規定，但有2家業者拿不出附設兒童遊戲場設施的安全檢驗報告，已要求暫停開放使用。

根據台北市食藥粧網路地圖網站中的親子餐廳專區，無法提出檢驗報告的2家業者包含大樹先生的家及RICH DADDY，這2家業者去年也因相同原因被要求暫停開放遊戲設施。

陳怡婷指出，部分業者仍在排隊等候專業機構檢驗設施安全，在取得合格報告前都必須暫停使用遊戲設施，若自行開放使用將依消費者保護法第36條處新台幣6萬元至150萬元罰鍰，且會按次開罰。

陳怡婷提醒，常見的攀爬設施、溜滑梯都有不同安全距離或緩衝設施標準，家長帶兒童到親子餐廳時應留意遊戲場是否通過安全檢驗，確保吃得開心又玩得放心。（編輯：蕭博文）1120327

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