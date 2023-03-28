火鍋吃到飽搬進校園 金門柏村國小另類兒童節

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣金湖鎮柏村國小今年天兒童節活動很另類，除依循往例表揚年度優秀兒童，學校師長特別準備營養豐富的「柏王火鍋大王~吃到飽」活動，讓學生吃飽吃滿，有體力努力向學。

柏村國小校長許雪芳受訪表示，為了讓小朋友有不一樣的兒童節，師長絞盡腦汁發想把「火鍋吃到飽」搬到校園的點子；上午在優秀兒童表揚活動後，全校總動員，由師長打點火鍋和爆米花、冰淇淋，學生則是製作飯後甜點，大人小孩全都忙得不亦樂乎。

學童預備了各式甜點，有香蕉吐司、水果塔、蛋塔、鬆餅、蔓越莓餅乾、杏仁奶油吐司條等；許雪芳說，甜點除了與全校師生分享，同時是兒童節活動品嚐比賽的重頭戲，學生卯起來做，想要奪得全校評選優勝，獲得獎品。

柏村國小志工隊長章雅婷表示，學校今年的兒童節活動很有創意，跟往年都不一樣，年年推陳出新，身為志工來學校幫忙辦活動，看孩子快樂成長，感到很開心。

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享受火鍋吃到飽之前，六年級柯泳豪說，要把今天火鍋餐吃滿、吃飽；李語昕覺得學校的活動都很新奇，不想畢業；同樣是六年級的楊安潔覺得火鍋可以兼顧營養與自我選擇；三年級潘均澂很喜歡今天的活動，梁睿軒期待吃火鍋吃爆，並奪得班際點心甜點競賽冠軍。

吃完火鍋、甜點和水果，幾乎每個學童都挺著飽飽的肚子，為了幫助消化，學校在下午安排投籃競賽、闖關活動等飯後活動，並準備獎品，獎勵獲獎班級。（編輯：陳仁華）1120328