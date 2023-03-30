6鴿遭剪羽裝箱丟公園 動保所：棄養最高罰15萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗市貓貍山公園30日發現寫有「希望善心人士收養」紙箱，裝了6隻翅膀羽毛被剪過的鴿子，苗栗縣動物保護防疫所研判應是飼主擔心會認路的鴿子直接放飛後又飛返，才先剪羽後棄養。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗市貓貍山公園今天發現寫有「希望善心人士收養」紙箱，裝了6隻翅膀羽毛被剪過的鴿子，苗栗縣動物保護防疫所研判應是遭棄養，依動物保護法最重可罰新台幣15萬元。

動保法規定，飼主飼養的動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定場所收容處理外，不得棄養，違者處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

一名婦人上午6時許前往貓貍山公園運動，在一處階梯發現寫著「希望善心人士收養」的紙箱，小小空間內裝滿6隻鴿子，當下拍照轉貼上社群網站臉書（Facebook）社群請求協助。

動保所接獲通知，立即派員前往，發現6隻鴿子翅膀末端羽毛都被剪過，研判飼主擔心會認路的鴿子直接放飛後又飛返，才先剪羽後棄養。

動保所長張俊義告訴中央社記者，剪羽對鳥類不會痛，如同人類剪指甲，但翅膀羽毛遭剪會降低飛行能力，約45天後就會再長出新羽毛，但到時再放飛，也不一定能順利飛回去。

張俊義說，經人員現場初步勘查未有監視器，追查飼主或行為人可能有難度，先帶回6隻鴿子收容，初步檢視無外傷、健康狀況良好，將開放民眾領養。（編輯：李明宗）1120330