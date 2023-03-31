台東縣小內閣異動 任期逾4年教育處長新人接棒

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）任職逾4年、台東縣政府近20年任期最久的教育處長林政宏今天回任秘書，遺缺借調台東高中校長蔡美瑤接任。縣長饒慶鈴期許新人接棒，發揮垂直整合長才為台東培育未來人才。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，林政宏轉調縣府秘書，遺缺借調國立台東高中校長蔡美瑤接任，預計5月1日到職。林政宏歷任教育處督學、學管科、體健科、特幼科科長、縣府秘書；民國107年接任教育處長至今，前後逾4年，是近20年台東縣政府任期最久的教育處長。

台東縣長饒慶鈴感謝林政宏任內在品格教育及中輟高關懷孩子的重視，肯定任職教育處4年多，強化各國中小橫向聯繫與合作，並且在校園美學、找回中輟孩子以及重視品格教育上不遺餘力，成績有目共睹。

饒慶鈴期許蔡美瑤發揮豐富的教學及教育行政經驗，特別在108課綱推動後，借助其高中校長辦學經歷及跨中央教育單位行政歷練，跨各教育階段做垂直整合，持續帶領同仁為台東教育事務努力，為台東培育未來人才。

曾任中華民國瑩光教育協會理事、台東市教育會理事長的蔡美瑤，國立台灣師範大學國文學系畢業、中興大學中國語文學系碩士學位。歷任國立台東高中校長、國教署商借教師等職務。

曾榮獲教育部第1屆教學卓越獎、教育部「105學年度高中優質化輔助方案課程與教學創新教案甄選」特優、106年度台中市資深暨優良教育人員等獎項。（編輯：孫承武）1120331