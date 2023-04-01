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春雨攪局 連假首日伯朗大道遊客少業者愁

2023/4/1 14:43（4/1 14:51 更新）
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清明5天連續假期開跑，不過台東縱谷1日上午10時後就開始飄下細雨，以往節日或連假總是人山人海的池上金城武樹、伯朗大道、天堂路等知名景點遊客零星，偶有情侶撐傘漫步。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日
清明5天連續假期開跑，不過台東縱谷1日上午10時後就開始飄下細雨，以往節日或連假總是人山人海的池上金城武樹、伯朗大道、天堂路等知名景點遊客零星，偶有情侶撐傘漫步。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）清明連假首日綠島、蘭嶼湧入遊客，不過台東知名景點伯朗大道和金城武樹，因飄著細雨，遊客稀疏，電動自行車業者愁眉苦臉。

台東市區今天上午出太陽，富岡港擠滿要進入蘭嶼、綠島的遊客，今天有14航次船班進入綠島，6航班進入蘭嶼，業者估進入離島遊客逾5000人次。

不過台東縱谷上午10時過後就開始飄細雨，以往節日或是連假就人山人海的池上金城武樹、伯朗大道、天堂路，遊客稀疏，偶爾出現撐傘情侶漫步。沒有人潮，電動自行車業者只好蹲坐屋內，沒有在外面招攬客人。

台東另一知名景點延平鄉鸞山森林博物館今天僅7成遊客，創辦人阿力曼說，可能是連假首日遊客比較少，明天預定人數爆滿有400多人。

在南迴公路的知名景點多良火車站則因關閉整修，僅有零星遊客滯留附近欣賞海景。（編輯：郭諭儒）1120401

清明連假首日，台東綠島、蘭嶼湧入大批遊客，不過台東縱谷知名景點伯朗大道等地則因下雨，遊客稀疏，美麗景色也一片灰濛。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日
清明連假首日，台東綠島、蘭嶼湧入大批遊客，不過台東縱谷知名景點伯朗大道等地則因下雨，遊客稀疏，美麗景色也一片灰濛。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日
#伯朗大道
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