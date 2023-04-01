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土城司法園區遷葬 靈恩納骨塔增櫃位4月底完工

2023/4/1 18:32
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市民政局今天表示，土城司法園區將遷葬800多門墳墓，土城靈恩納骨塔增設櫃位工程將於4月底完工，讓先人可就近晉塔；願將親人骨灰罐放一起的家屬，可一櫃多罐省卻奔波。

新北市長侯友宜今天視察靈恩納骨塔，關心改櫃工程進度，殯葬管理處長黃秀川簡報表示，因應土城司法園區區段徵收開發，土城第4公墓約有800多門墳墓，將於今年10月底遷葬。

黃秀川說，為滿足後續遷葬晉塔需求，殯葬處自今年1月進行靈恩納骨塔改櫃工程，預計於4月底完成，將增加1712個櫃位供遷葬的墓主選位，尚未遷葬者可儘速辦理。

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黃秀川接受電訪時表示，中和納骨堂與土城靈恩納骨塔都是容納公共工程遷葬的先祖晉塔，但中和納骨堂已經飽和，無法再新增容納；土城靈恩納骨塔改櫃工程完工後，不但可滿足土城司法園區墓主遷葬需求，將來也可提供其他公共工程開發時，遷葬墳墓所需。

黃秀川說，已經飽和的中和納骨堂，去年試辦「一櫃多罐」政策，願意的家屬可將至親人骨灰罐放在同櫃祭拜，清明掃墓時減輕舟車勞頓；未來土城靈恩納骨塔也將採行一櫃多罐政策，讓家屬多一種選項，讓同家族骨灰罐可放在一起祭拜。（編輯：方沛清）1120401

#黃秀川
#土城靈恩納骨塔
#土城司法園區
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