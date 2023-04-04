近萬噸澎湖輪新船下水 可望9月投入營運

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（中央社澎湖縣4日電）新建「澎湖輪」今天在日本四國廣島縣尾道市瀨戶田工場舉行命名下水。澎湖縣副縣長林皆興代表前往見證，近萬噸的新船可望如期9月營運首航，展開澎湖與高雄海上新里程。

澎湖縣政府發布指出，新建造的「澎湖」客貨運輪船命名下水典禮，今天由交通部航港局長葉協隆主持命名儀式，邀請葉協隆夫人李淑珠執行，支綱切斷後新船正式緩緩下水，代表新船永遠航行平安。

澎湖縣副縣長林皆興與秘書長蔡淇賢等人代表縣長陳光復與會，內海造船株式會社社長原耕作、台灣航業總經理仇忠林、中國驗船中心董事長謝謂君、執行長鄭志文、台灣設計研究院長張基義等人共同見證。

林皆興表示，現有高馬航線「台華輪」肩負澎湖高雄航行任務，船齡已超過30年，澎湖鄉親長期殷切盼望再造新船，經總統蔡英文拍板定案及立法委員楊曜支持，由航港局委外建造營運。

林皆興感謝航港局採DBO（Design-Build-Operate）模式，由廠商建造自有船舶後接續營運；新船總噸位比台華輪大，載客空間更舒適，提高臥鋪數達300位，載車數也提高到80輛小客車，可舒緩目前車位難求窘況。期待8月順利交船，後續營運持續提升旅客軟硬體服務品質造福鄉親。

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縣府旅遊處新聞稿表示，澎湖輪於民國108年由蔡總統指示交通部收回辦理，隨即由航港局辦理「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」招標。110年中由台灣航業得標，合作船廠為「內海造船株式會社」，船體去年8月開工、11月安放龍骨，今天下水後接續進行船艙內裝、細部配置，預計8月返回高雄，9月首航營運。

依縣府資料，澎湖輪總噸位9980噸，全長120公尺、船寬21公尺、船速不小於22節，載客數600人（含臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可同時裝載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個貨櫃裝載量（含冷凍櫃），新船規格設計大幅改善現有「台華輪」載車空間不足問題。（編輯：孫承武）1120404