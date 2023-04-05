南迴裝置藝術「夏日轉場」女拍照踩空摔傷 步道關閉[影]

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台東縣政府文化處表示，南迴藝術季「夏日轉場」步道位於大武鄉9420濱海休憩區附近海邊，由台南知名建築團隊施作，分上下2層，步道採用木質鋪設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺；由於有無敵海景視野，是許多遊客前來南迴都會朝聖的網美打卡景點。中央社記者盧太城台東攝 112年4月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東南迴藝術季裝置藝術再發生意外，一名婦女在約2樓高「夏日轉場」步道盡頭拍照後，轉身踩空摔落沙灘受傷，目前步道關閉；這是1個月內第2起南迴藝術季作品遊客摔傷事件。

南迴公路大武海邊知名景點南迴藝術季裝置藝術－「夏日轉場」步道，今天上午10時許發生女子在步道拍完照後轉身踩空摔落，為了呈現步道與海平面接軌，因此盡頭沒有設護欄。

由於這是1個月內南迴藝術季作品發生的第2起意外，引起外界關注。

台東縣政府下午發布新聞稿表示，清明5天連續假期，台東縣各地觀光景點湧現大量觀光人潮，今天上午發生外地遊客在大武鄉的南迴藝術季裝置藝術品「夏日轉場」遊玩時，因拍照時未注意安全距離而造成跌落的意外事件發生，所幸送醫後無大礙。

縣府文化處表示，「夏日轉場」裝置藝術品，在步道兩側均設有護欄，也有加裝防摔網，日前巡檢也再次確認作品安全性，且在設置之初就有設立「步道限制人數10人」的警示牌，提醒民眾在觀賞藝術作品時要遵守相關規範，除了對作品尊重，也維護自身安全，才不會因意外影響來台東出遊的好心情。

文化處表示，「夏日轉場」裝置藝術品位於大武鄉9420濱海休憩區附近的海邊，是2022年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；作品由台南知名建築團隊施作，分上下2層，步道採用木質鋪設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺，由於有無敵海景視野，是許多遊客前來南迴朝聖的「網美打卡景點」。

文化處長李吉崇接受中央社記者電話訪問表示，目前會暫時關閉「夏日轉場」步道，等策展期到會考慮移除。

今年3月8日距離「夏日轉場」不遠處的「通往天堂的階梯」（天梯），也因婦女違反規定攀爬倒塌，婦女受傷，今天再度發生第2起南迴藝術季裝置藝術意外。（編輯：陳仁華）1120405