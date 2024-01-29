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小港破管漏水 前鎮、苓雅等5區停水10小時

2024/1/29 21:50
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄市小港區沿海二路1750mm管線今天下午2時許破管漏水，造成前鎮、苓雅、新興等5區停水，影響約4萬5000戶。自來水公司表示，下午5時已修漏完成，估計30日凌晨0時全數供水。

小港區沿海二路管線破損造成大量漏水，台水公司今天下午2時21分緊急停水搶修，造成前鎮、苓雅、新興、前金、鼓山等5區全區停水，影響4萬5000戶無水可用。

台灣自來水公司第七區管理處指出，破管造成5區停水，預計30日0時全面供水，其中前鎮區和鼓山區部分用戶為原先計畫性停水用戶，在此範圍用戶的供水時間仍維持原訂計畫，為30日下午2時。

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台水指出，今天除了計畫性停水外，因沿海二路管線破管，造成停水範圍擴大，除了原訂計畫中前鎮、鼓山部分區域停水外，增至新興、苓雅、前金區等5區全區停水。

根據台水公司日前發布訊息指出，因台電上寮復興線停電作業，自29日上午9時至30日下午2時，共停水29小時，影響區域包括鼓山、前鎮、橋頭、梓官、楠梓等14區，有38萬戶停水、3萬戶降壓，共41萬戶受影響。（編輯：孫承武）1130129

#台水
#前鎮
#台水公司
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