台南東山迎佛祖2/2登場 警方規劃交管維安

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」2月2日登場，預期將有大批信眾參與，台南市警方配合規劃交通管制及安全維護工作，呼籲用路人注意相關資訊。

台南市政府警察局白河分局今天發布新聞稿指出，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」傳承至今超過150年，據傳1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，寺內供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺，之後演變為每年農曆12月23日「送駕」回關子嶺碧雲寺、正月初九「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動。

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警方指出，每次活動舉辦除吸引各地信眾參加，也有不少國外遊客慕名而來，今年活動預定於2月2日送東山佛祖回碧雲寺過年，2月18日晚上恭迎佛祖回東山，2月19日凌晨登轎出發，沿古香路回駕暨遶境。

白河警分局指出，依活動各階段需要，將分別於2月2日、2月18日及19日，針對白河區172乙線（大仙寺至碧雲寺前、水火同源停車場至碧雲寺前）、東山區青葉路、達雲路、中興路及新東路段等路段，機動進行交通管制，其他用路人可提前改道，行經管制路段時配合警方指揮。（編輯：方沛清）1130130