板橋435藝文特區推馬卡龍活動 抽禮盒看恐龍電影

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北市府文化局說，板橋435藝文特區2月3日起以馬卡龍為主角舉辦系列活動，包括拍照留言就有機會抽中限量馬卡龍禮盒，另還可免費體驗DIY、球池與觀看恐龍系列電影。

新北市政府文化局局長張䕒育今天透過新聞稿表示，板橋435藝文特區將於2月3日、4日、11日至18日（初二至初九），以藝文特區的馬卡龍寶寶雕塑為主角，舉辦「轟龍轟龍～好運Long Long來～」系列活動。

文化局說，2月3日至4日「馬卡龍寫春聯」，邀書法老師陳錦木至園區親筆揮毫，符合指定條件便有機會獲得對聯；另也可體驗「馬卡龍領紅包袋」，民眾只要關注435社群即可現場領紅包袋。

文化局表示，2月11日至18日推出「馬卡龍試手氣」拍照留言抽獎活動，最大獎是與板橋在地特色店家聯名，限量15盒的「435限定馬卡龍法式禮盒」，還有435限定保溫瓶、不銹鋼保鮮盒、帆布束口袋、野餐墊、漁夫帽與手機掛繩等文創品。

另外，同一時間還有「馬卡龍到未來」活動，可寫明信片給未來的自己，435藝文特區將於年末寄出；「馬卡龍吃餅乾」方面，只要關注435社群即可品嚐限定法式手工餅乾；「馬卡龍玩馬卡龍」主題展間內有球池、繪圖區、積木樂高牆與馬卡龍氣球拍照區，讓小孩遊玩放電；另還有「馬卡龍集龍章」3款馬卡龍寶寶集章活動。

2月12日登場的「馬卡龍學理財」理財小老闆半日營，透過桌遊與情境引導，讓孩子體驗「保險」「投資」「資產負債」與「存錢」重要性。採事前線上報名，若有剩餘名額則開放現場報名。

此外，2月11日至14日還有「馬卡龍動手作」DIY體驗攤位，由435藝術聚落進駐藝術家、設計工作室及手作編織老師教學龍玩具、絹印手繪春聯、竹青蛙、肖像畫與水晶手作編織等。

「馬卡龍看電影」將在2月11日、13日、17日與18日播映龍年系列電影，包含「侏羅紀世界：統霸天下」「恐龍當家」「泰瑞的冒險王國」與「威利的異星大冒險」。（編輯：李錫璋）1130130