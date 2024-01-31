台南展開交通安全提升計畫 建置科技執法設備

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市政府交通局今天宣布，台南市將展開交通安全提升計畫，提高事故熱區警力曝光率，執行事故防制執法專案，且在事故熱區建置科技執法設備等。

市府交通局今天發布新聞稿指出，台南市道安團隊研擬今年重點工作，延續事故改善推動模式，以機車族群、年輕族群、高齡族群為改善對象，推出交通安全提升計畫，短期加強執法力度與準度、中長期改善道路與交通設施，推動交安教育宣導，降低交通事故。

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在重點執法方面，交通局將依大數據資料庫及事故熱區斑點圖分析結果，滾動分析肇事原因及特性，提高事故熱區警力曝光率，執行事故防制執法專案，且在事故熱區建置科技執法設備等。

此外，交通局持續推動改善易肇事路段、路口轉向衝突改善、特殊道路路型改善、校園通學環境改善等，並結合公私部門與NGO組織，深入社區鄰里及推動體驗式道安宣導活動，強化正確用路觀念。（編輯：郭諭儒）1130131