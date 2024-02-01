考察台積電用水 熊本市訪高雄橋頭再生水廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）日本熊本市為因應台積電設廠水資源利用，熊本市議會一行日前考察高雄市橋頭再生水廠，雙方針對再生水、水資源、環境議題等進行討論及交流。

熊本市及高雄市同為台積電設廠城市，訪問團一行31日考察橋頭再生水廠。高雄市政府水利局今天表示，高市府推動再生水計畫，作為產業新興水源，藉由污水處理廠的放流水回收再利用供給企業，創造「三贏」局面。

水利局污水二科表示，對於產業方面，使用再生水可獲得穩定供應水量及可符合需求高品質用水；對於市府，產業用水不會影響民生用水，可吸引廠商設廠，藉由收取再生水水價可創造收入及減少污水廠營運成本支出；對於再生水相關廠商，因政府支應興建費用及營運費用，創造民間收益及促進再生水產業發展。

水利局透過新聞稿表示，熊本市訪問團看到高雄市積極推動再生水產業，吸引台積電高雄市設廠，達到產業轉型深表讚賞；熊本市近年來與高雄市保持友好關係跟交流，也相信在未來不管是經濟方面還是觀光方面都會有更深交流。

高市府啟動的「橋頭再生水廠BTO計畫」，預計2025年底完成，完工後既有污水廠處理容量將由2萬噸提升為5萬噸，新建再生水廠則每日可供應再生水3萬噸予台積電楠梓園區廠，大幅紓減大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。（編輯：孫承武）1130201