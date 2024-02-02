紅髮艾德3日開唱 高雄商圈夜市優惠券地圖上線

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）英國歌手紅髮艾德明天將在高雄國家體育場開唱，市府推出「2024商圈夜市優惠券」，憑演唱會門票可兌換，並將合作店家標示於捷運輕軌路網圖，製成優惠地圖，供民眾按圖索驥造訪。

紅髮艾德（Ed Sheeran）結束日本演唱會後，昨天下午已搭乘包機直飛高雄小港機場，抵達高雄。此外，演唱會器材設備也從日本包兩架貨機直送高雄。紅髮艾德昨天一下飛機，在機場就有熱情粉絲接機，他也當場和現場粉絲自拍、互動，相當親切。

迎接演唱會經濟，高市府推出2024年商圈夜市優惠券，即日起至4日，憑紅髮艾德演唱會門票，到左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處高捷車站就能兌換1張50元優惠券，使用至今年4月30日。

2024年商圈夜市優惠券的使用範圍，除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋等特色店家。高雄市經發局表示，商圈夜市優惠券的合作店家，已透過捷運輕軌路網圖標示，製成優惠地圖上線。

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經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，經發局將優惠店家結合捷運輕軌路線圖，標註各站周邊店家，除了為店家行銷宣傳外，也鼓勵歌迷多使用大眾運輸工具聽歌、吃美食。

經發局說明，此次商圈夜市優惠券的合作店家類別多元，除了多達44處的商圈夜市外，在地的經典小吃、打卡熱點餐酒館，還有特色早午餐，都收錄在「商圈夜市優惠券優惠地圖」中。（編輯：謝雅竹）1130202