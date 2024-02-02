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貓纜換新裝 「共ㄉㄨ拉」、麻吉貓陪伴過新年

2024/2/2 17:53
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（中央社記者陳怡璇台北2日電）貓空纜車換新裝，吉祥物「共ㄉㄨ拉」與麻吉貓、ARTT台灣動物緊急救援小組的EMMA及小牛同現車廂上。春節期間還有財神不定期在各站跟民眾拜年、發糖果餅乾等。

貓空纜車今天舉行新春換裝記者會，台北捷運表示，貓空纜車在剪纜工程期間，車廂也同步換上新裝，把「地主」代言吉祥物樹懶共ㄉㄨ拉、麻吉貓、EMMA與小牛搭乘纜車到貓空踏青、參拜指南宮及品嚐鐵觀音茶的模樣，全部躍上纜車車廂。

北捷說，迎接農曆春節，10日（初一）至12日（初三）每日上午10時至下午4時，財神爺也將不定時在纜車各車站向大家拜年，並發送貓纜限量糖果及餅乾。

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北捷並指出，3日至14日，一次購買貓空纜車一日暢遊券3張，即送限量春節精美磁鐵1組；購買1張一日暢遊券，則隨券贈送限量磁鐵1枚。

台北市長蔣萬安致詞時表示，為落實友善動物交通，北捷去年推出「寵物專車」，今年北捷所經營的貓空纜車，則是與台灣動物緊急救援小組、麻吉貓合作，由可愛的動物們擔任代言大使，打造生命教育車廂，介紹動物保護及環保議題。（編輯：李錫璋）1130202

#蔣萬安
#貓纜
#北捷
#台灣動物緊急救援小組
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