年節前需求量增 西螺果菜市場交易熱絡、價格穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）農曆過年將屆，雲林縣西螺果菜市場近日到貨量超過1000公噸，雲林縣長張麗善今天視察交易，了解蔬菜供應價格均穩定，也呼籲民眾多吃蔬菜，健康過好年。

張麗善在雲林縣農業處長魏勝德、西螺果菜批發市場董事長蔡德福等人陪同下視察果菜市場供應及交易狀況，並向現場的市場員工及農民致意加油拜早年。

蔡德福表示，近期氣候穩定，蔬菜供應量充足，年前每天平均交易量提高至逾850公噸，平均交易價格每公斤落在新台幣20元左右。

蔡德福指出，承銷商欲購年節貨，採購量增，蔬菜需求力道提升，生產者為因應春節需求，加強採收作業，蔬菜供給量提升，預估封關前交易量超過1500公噸，平均交易價格每公斤25元左右，市場已調派人力加強管控車流，確保市場交易順暢。

張麗善說，雲林縣是農業大縣，更是全台蔬菜最大供應中心，供應量占全台1/3，西螺果菜批發市場是全台的蔬菜運銷中心，對於蔬菜供應具有指標性，只要西螺果菜批發市場的供應量穩定，全台的蔬果供應及價格就不至於有太大波動，請消費者放心採購。

張麗善提醒民眾，年節期間大魚大肉之餘，也要多吃蔬菜多吃纖維質，有益身體健康。（編輯：郭諭儒）1130206