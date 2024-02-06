更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

年節前需求量增 西螺果菜市場交易熱絡、價格穩定

2024/2/6 14:51（2/6 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，雲林縣長張麗善（左4）6日前往西螺果菜市場視察供應及交易狀況，也呼籲民眾多吃蔬菜，健康過好年。中央社記者姜宜菁攝 113年2月6日
農曆春節將至，雲林縣長張麗善（左4）6日前往西螺果菜市場視察供應及交易狀況，也呼籲民眾多吃蔬菜，健康過好年。中央社記者姜宜菁攝 113年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）農曆過年將屆，雲林縣西螺果菜市場近日到貨量超過1000公噸，雲林縣長張麗善今天視察交易，了解蔬菜供應價格均穩定，也呼籲民眾多吃蔬菜，健康過好年。

張麗善在雲林縣農業處長魏勝德、西螺果菜批發市場董事長蔡德福等人陪同下視察果菜市場供應及交易狀況，並向現場的市場員工及農民致意加油拜早年。

蔡德福表示，近期氣候穩定，蔬菜供應量充足，年前每天平均交易量提高至逾850公噸，平均交易價格每公斤落在新台幣20元左右。

蔡德福指出，承銷商欲購年節貨，採購量增，蔬菜需求力道提升，生產者為因應春節需求，加強採收作業，蔬菜供給量提升，預估封關前交易量超過1500公噸，平均交易價格每公斤25元左右，市場已調派人力加強管控車流，確保市場交易順暢。

張麗善說，雲林縣是農業大縣，更是全台蔬菜最大供應中心，供應量占全台1/3，西螺果菜批發市場是全台的蔬菜運銷中心，對於蔬菜供應具有指標性，只要西螺果菜批發市場的供應量穩定，全台的蔬果供應及價格就不至於有太大波動，請消費者放心採購。

張麗善提醒民眾，年節期間大魚大肉之餘，也要多吃蔬菜多吃纖維質，有益身體健康。（編輯：郭諭儒）1130206

#魏勝德
#張麗善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.224