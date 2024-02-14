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屏東熱博「魚影秘境」海底世界 展示104缸觀賞魚

2024/2/14 15:00（2/14 15:11 更新）
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屏東熱帶農業博覽會為期近一個月，入園人次已破百萬，展覽熱門焦點之一「魚影秘境」，位於屏東物產館2樓，以多媒體光影設備打造海底世界，讓民眾體驗。（屏東縣海洋及漁業事務管理所提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月14日
屏東熱帶農業博覽會為期近一個月，入園人次已破百萬，展覽熱門焦點之一「魚影秘境」，位於屏東物產館2樓，以多媒體光影設備打造海底世界，讓民眾體驗。（屏東縣海洋及漁業事務管理所提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月14日
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（中央社記者張已亷屏東縣14日電）屏東熱帶農業博覽會為期近一個月，入園人次已破百萬，展覽熱門焦點之一「魚影秘境」，位於屏東物產館2樓，以多媒體光影設備打造海底世界，讓民眾身臨其境感受奇妙體驗。

屏東縣海洋及漁業事務管理所今天發布新聞稿表示，「魚影秘境」展區採用暗房方式，結合沉浸式光影設備，打造聲光效果並進的魚群游動畫面，讓遊客彷彿置身海底世界，感受璀璨水中夢幻之旅。

海事所指出，「魚影秘境」共展出104缸觀賞魚，包含螢光魚、繽紛彩魚及人氣角蛙、樹蛙等。此外，為迎接龍年，特別打造「龍魚意象魚區」，展示白金蝴蝶龍鯉、龍頭孔雀、虎斑恐龍、小龍蝦、龍睛金魚等品種，讓遊客探索一場水中奇境。

遊客可掃描屏東好漁官方LINE帳號QR code，集滿5個點數即可兌換可愛禮品一份，另外，於2月18日上午10時30分舉辦「小小青蛙偵查員」（認識角蛙）活動，歡迎大小朋友參加。

屏東縣農業處指出，此次熱博共3大場域，展示屏東縣農業形象和文化底蘊，總計有19個主題區，到園遊客數逐日攀升，於大年初三單日高達22萬人次，突破去年數據。（編輯：張銘坤）1130214

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