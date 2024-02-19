6國際城市訪團齊聚高雄 賞小鴨、體驗水上活動

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）來自友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣及熊本市、佐渡市等6個城市代表團昨天齊聚高雄，市府安排一系列參觀活動，讓訪團感受到高雄10年來的蛻變。

市府昨天為史瓦帝尼首都姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣及熊本市、佐渡市等6個城市代表團於亞洲新灣區安排一系列參觀活動，包括觀賞黃色小鴨、體驗多樣水上活動、參訪高雄流行音樂中心及冬日遊樂園市集等。

此外，市府也安排代表團搭乘i-RIDE體驗AR、VR體感科技，市府也邀請2名國際關係小組青年學生代表與各城市代表團共遊高雄。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，黃色小鴨10年後重回高雄，見證海港景致及活動已經成為市民的日常，親港、親海的特性也是高雄獨有特色及城市魅力，希望藉由體驗豐富多元的活動，讓訪團見證高雄的進步，也拓展城市交流。

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市府昨天舉辦「愛河創意自力造筏大賽」，參賽隊伍展現創意及活力自製船筏參賽，但部分船隻一下水馬上解體，也讓參觀的訪團大笑直呼有趣。

亞洲新灣區的高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館等新興建設及周邊場域規畫也讓訪團印象深刻，觀光局並送上「小萌龍呆腦獸」龍年小提燈。晚間的港灣燈光秀等活動，也展現高雄港口與城市融合的獨特魅力。（編輯：黃世雅）1130219