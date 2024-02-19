北市免費老人健檢22日起兩階段登記 3套餐供選擇

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一施作，22日起分兩階段開放登記取號。

台北市衛生局長陳彥元今天透過記者會宣布，113年台北市老人健康檢查開跑，將於22日上午7時起，開放獨居、中低收、身心障礙及55歲以上原住民等特殊族群長者優先網路取號；3月4日上午7時起開放其餘長者網路取號。

老人健檢登記平台點這裡

陳彥元表示，今年共有3種檢查套餐供長者擇一受檢，包含原先的腦肺套餐、腹部超音波套餐及新增的骨密肌力檢查套餐。3種皆包含身體評估、糞便潛血免疫分析、認知功能評估等項目，再分別加上甲狀腺刺激素免疫分析、腹部超音波或肌少症篩檢等。

陳彥元指出，今年提供老人健檢服務的特約醫事機構數量也有提升，共30家醫院及31家診所，名額由5萬503名增加至6萬6040名，鼓勵台北市長者多多利用，如果今年還沒使用成人預防保健者也可以一併檢查。

衛生局提醒，今年僅博仁綜合醫院、市立聯合醫院中興院區、西園醫院、三軍總醫院等18家合約院所開放現場登記，時段為3月4日上午7時起至額滿為止，鼓勵符合資格長者透過網路取號，若有疑問可電洽衛生局尋求專責人員協助。（編輯：張銘坤）1130219