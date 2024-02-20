范姜泰基接任桃園客家局長 3月1日生效

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市政府今天表示，客家事務局局長林昭賢將轉任客家文化基金會副執行長，現任客家文化基金會董事范姜泰基將接任客家局長並兼任客家文化基金會執行長，人事案3月1日生效。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿，新聞處長羅楚東表示，除了上述人事調整，另外原客家文化基金會副執行長陳曉卿則轉任桃園市文化基金會。

羅楚東指出，范姜泰基是桃園新屋子弟，學經歷豐富，擁有台灣大學社會系學士、台灣大學政治學研究所碩士與台灣藝術大學表演藝術研究所碩士學位。

羅楚東說，范姜泰基在前總統馬英九時期擔任過總統府發言人與行政院研考會副主任委員，並於近年投入表演藝術，在許多膾炙人口的戲劇如「茶金」及「人選之人-造浪者」中擔綱演出，近2年則在沈春池文教基金會擔任副秘書長，深耕文教推廣。

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羅楚東表示，桃園市長張善政與范姜泰基曾於行政院共事，就任桃園市長後即延攬范姜泰基擔任客家文化基金會董事，相當欣賞范姜泰基對公共事務與文化藝術的見解，這次親自邀請范姜泰基擔綱重任，期待借重其經歷與視野，為桃園市打造越來越好的客家環境。

羅楚東強調，張善政對於林昭賢一年多來的付出表達感謝，尤其上任之初就承擔舉辦世界客家博覽會的挑戰，全力帶領客家局協力達成任務，轉任客家文化基金會副執行長後，也會繼續借重其專業，一起為桃園打拚。（編輯：方沛清）1130220