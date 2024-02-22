苗栗縣第2家 為恭醫院獲評重度級急救責任醫院

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣為恭紀念醫院獲衛福部評定公告為「重度級急救責任醫院」，縣府衛生局今天指出，這是繼大千醫院後縣內第2家，盼能兼顧南、北，提供縣民在地、完善醫療照護。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，頭份市為恭紀念醫院原為中度具部分重度級急救責任醫院，經由積極建立緊急傷病患應變機制、持續引進急重症專科醫師，在急診、腦中風、急性冠心症、重大外傷、高危險妊娠及兒科、加護病房照護等6大項目提升軟硬體，於6日獲衛福部評定公告為「重度級急救責任醫院」。

衛生局指出，108年大千綜合醫院是苗栗縣首家重度級責任醫院，如今加上為恭醫院，分別位於苗栗縣一南一北，可加強守護縣內急重症照護，縮短病患急救的黃金時間。

至於縣內唯一公立醫院衛福部苗栗醫院，目前是中度具部分重度級的責任醫院。衛生局說，已向中央爭取新台幣12.3億元經費擴建放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓。

此外，衛生局表示，苑裡李綜合醫院是中度級急救責任醫院，通霄光田醫院為一般級責任醫院，2家醫院為海線地區的民眾提供極為重要的緊急醫療；大順醫院則在大湖、卓蘭、泰安、獅潭努力承擔，積極聘請急診專科醫師，成為浪漫台3線重要守護者。

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衛生局指出，苗栗縣各醫院近2年積極展開醫療策略聯盟，為恭醫院攜手中國醫藥大學，以「救急、救腦、救心、救命」為目標；苑裡李綜合醫院與台中榮總合作；大千醫院與林口長庚、中榮、台大新竹醫院持續策略聯盟，各醫院與醫學中心建立垂直、水平整合合作模式暨完整轉診後送協調服務機制，讓民眾在地就能擁有醫學中心級的專科醫療。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣民約53.44萬人，長期列屬緊急醫療資源不足地區，卻能擁有2家醫學中心等級才能通過的重度級急救責任醫院是全台首例，加上縣內外醫療院所間策略聯盟形成綿密網絡，期許提供縣民在地、完善的急、重症醫療照護。（編輯：李錫璋）1130222