台北內湖2/24夜弄土地公遶境 警規劃2階段交管

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（中央社記者劉建邦台北23日電）明天就是元宵節，台北市內湖警分局指出，內湖梘頭福德祠將舉辦「夜弄土地公」遶境民俗活動，神轎預計下午5時起轎，針對內湖路2段等路段採2階段交通管制。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞資料指出，內湖區梘頭福德祠24日下午3時至深夜12時，舉辦「夜弄土地公」遶境民俗活動，神轎預計下5時起轎，預估隨行遶境信眾約300人、沿線圍觀民眾約1萬人。

內湖分局針對「夜弄土地公」遶境活動規劃2階段交通管制路線，第1階段從24日下午3時起，包含金龍路、成功路3段174巷、成功路4段、內湖路2段。

第2階段交通管制從24日下午5時起，包含金龍路（含金龍隧道）、內湖路2段103巷、星雲街、內湖路2段179巷及263巷9弄、內湖路3段（含115巷）區域。

警方說，遶境活動路線起點為梘頭福德祠、內湖路2段、金龍路右轉CITYLINK、右轉成功路4段、左轉成功路4段61巷（康寧國小）、右轉星雲街、右轉康寧路1段→成功路3段174巷（富邦銀行）。

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遶境隊伍再轉內湖路2段（中國醫藥學院）、右轉成功路4段30巷（湖光市場）、直行成功路4段182巷口、左轉金龍路、右轉內湖路3段、內湖路3段115巷（金龍黃昏市場）、金龍路、左轉內湖路3段口（萊爾富超商）、右轉內湖路2段5巷、內湖路2段355巷、內湖路2段263巷口（內湖派出所）、右轉內湖路2段、內湖路2段179巷口（達人女中），最後回到梘頭福德祠。

內湖分局表示，將視現場活動及交通狀況，針對管制路段及附近道路實施彈性交管，車輛在管制時段可改道成功路、文德路、金龍路、金龍隧道、文德路101巷、內湖路2段179巷等路段，駕駛應配合現場員警及義交指揮。（編輯：李錫璋）1130223