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偷挽蔥嫁好尪 單身女子元宵持蔥祈願好姻緣

2024/2/24 14:10（2/24 14:36 更新）
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「偷挽蔥，嫁好尪」是元宵節傳統習俗之一，台南市鹿耳門天后宮24日準備200束青蔥，提供單身女子拿著青蔥在月老前默禱許願，祈求早日覓得如意郎君。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月24日
「偷挽蔥，嫁好尪」是元宵節傳統習俗之一，台南市鹿耳門天后宮24日準備200束青蔥，提供單身女子拿著青蔥在月老前默禱許願，祈求早日覓得如意郎君。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）「偷挽蔥，嫁好尪」是元宵節傳統習俗之一，台南市鹿耳門天后宮今天準備200束青蔥，讓單身女子在月老前默禱許願求得好姻緣。

今年適逢台南建城400年，今天又是元宵節，台灣國際蘭展、世界蘭展、台灣燈會、鹽水蜂炮等大型活動陸續登場，遊客擠爆這座古老城市，但位處鹿耳門溪畔知名大廟-鹿耳門天后宮，卻以不同方式慶元宵。

鹿耳門天后宮今天準備200束青蔥，提供單身女子拿著青蔥在月老前默禱許願，祈求早日覓得如意郎君，也真的吸引不少女子懷著期待害羞心情，在青蔥圈上紅紙條，向月老祈願好姻緣。

廟方表示，習俗相傳，元宵和中秋夜晚，未婚女性會到田園偷摘青蔥、青菜，再依多寡和品質好壞判斷未來老公資質及條件，才有「偷挽蔥，嫁好尪；偷挽菜，嫁好婿」的俗諺流傳。

台南有多間月老廟，廟方人員說，拜月老有禁忌，1次只能拿1條紅線，1年內不能重複在同一間廟或其他廟宇拜月老，心誠則靈是緣分到來的重要原因。（編輯：謝雅竹）1130224

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