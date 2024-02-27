中市重啟46處快打站 為65歲以上長者接種疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中27日電）近日流感疫情有增溫趨勢，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將於3月7、8日在29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民，提供莫德納XBB疫苗接種服務。

近來天氣多變，流感及COVID-19疫情有增溫趨勢，為加強防疫，盧秀燕表示，台中市的快打站將再度登場，希望達到較大規模的注射預防。

盧秀燕說，預計3月7、8日在全市29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民，提供莫德納XBB疫苗接種服務，呼籲民眾趕緊前來施打。市府會透過民政系統，發出約39萬份的接種通知單。

盧秀燕認為，疫苗基本上很安全，她和衛生局長曾梓展都已接種完成。現在COVID-19確診不需要通報，也不需要特別揭露；注射完雖不能百分百保證不會再確診，但可以減少重症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她還在會中分享說，身邊有一些親友、長輩因確診COVID-19導致重症甚至死亡。她希望大家接種後，萬一確診，能降低重症發生，即使確診也不必擔心。以她自身來講，她尚未滿65歲，選擇接種也是因她的工作必須跟大量人群接觸，因此需做好防護工作。

至於65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網。台中市衛生局表示，全台灣最美的文心森林公園接種站也已啓動，即日起到4月28日止，每週六下午1時到5時及每週日上午8時到12時，都會有專業的醫療團隊提供服務，提供流感、COVID-19、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。（編輯：黃世雅）1130227