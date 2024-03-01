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新北國中技藝競賽開跑 逾1500名學生參賽

2024/3/1 16:40（3/1 17:11 更新）
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新北巿國中技藝競賽1日開跑，共13職群35項主題競賽。教育局表示，莊敬工家的飲料調製主題考場，為閱讀及學習障礙學生提供獨立考場延長作答時間（圖），並有特教老師進行報讀服務。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月1日
新北巿國中技藝競賽1日開跑，共13職群35項主題競賽。教育局表示，莊敬工家的飲料調製主題考場，為閱讀及學習障礙學生提供獨立考場延長作答時間（圖），並有特教老師進行報讀服務。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北巿國中技藝競賽今天開跑，共13職群35項主題，競賽至7日。教育局表示，今年新增設計群陶藝主題，超過1500名技藝好手比賽，獲獎學生可在特色招生專業群科甄選入學獲加分。

市府教育局今天表示，國中技藝競賽只有國三學生參賽，術科於新北高工等15校陸續登場；全市80所國中的各領域技藝優秀學生參賽，競賽活動給予展能舞台。

教育局新聞稿表示，競賽包含機械、動力機械、電機與電子、餐旅、家政、食品、商業與管理、設計、土木與建築、農業、海事、藝術、醫護等，13職群35個競賽主題。110學年度起，陸續增加醫護群婦兒保健主題、農業群花藝主題、以及今年新增的設計群陶藝主題。

教育局說，安溪國中9年級重度聽障學生鄭宇辰，戴電子耳與外界溝通，但他從小就對電機電子類有興趣，進入國中職業試探後，尤其對室內配線特別感興趣，每天中午在校當資訊小志工，學習拆卸電腦硬體。

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安溪國中校長池旭台表示，鄭宇辰面對各種生活挑戰或學習壓力時，始終保持冷靜和全力以赴的態度。9年級時，參加技藝資優教育班，不畏先天聽障限制，透過不斷反覆練習，完善自己的技能以參賽。

教育局說，技藝競賽獲獎學生，可在新北市高中特色招生專業群科甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發入學的條件，增加學生進入志願學校的機會。（編輯：張銘坤）1130301

#市府教育局
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