自由車環台賽高雄站14日登場 跨11行政區逐區管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）2024國際自由車環台公路大賽3月10日至14日在台灣舉辦，最終站高雄站賽事14日登場，路線行經高雄11個行政區，市府今天表示，屆時逐區進行階段性路段管制，提醒市民留意。

今年國際自由車環台賽適逢巴黎奧運舉辦年，各國選手力拚國際積分，此次賽事共24支國際自由車隊、逾百名職業選手將於3月14日上午10時由佛光山佛陀紀念館起點出發，終點為高雄國家體育場世運大道，途經高雄11個行政區。

高雄市政府運發局今天發布新聞稿指出，賽道沿路可飽覽佛光山佛陀紀念館、旗山、美濃、六龜十八羅漢山及甲仙等區景點，再行經杉林、燕巢、大社、楠梓及左營等行政區，最後回到高雄國家體育場最終站衝刺，全長將近150公里。

各行政區3月14日的道路管制預估時間，分別為大樹區、旗山區、美濃區上午9時45分至11時、中午12時15分至下午1時15分；六龜區、桃源區上午10時30分至12時10分。

甲仙區、杉林區上午11時30分至12時50分；燕巢區、大社區中午12時45分至下午1時45分；楠梓區、左營區下午1時至2時。

起點區域佛陀紀念館前道路預計3月14日上午9時30分起視情況進行管制，終點區域世運大道3月13日下午10時至3月14日下午6時，雙向採全線封閉管制，可改走海功路。

各區主幹道台29線（大樹至杉林）、台28線（旗山至六龜）、台27甲線（新威至六龜）、高133、台20線（荖濃至甲仙）、台22（大樹至楠梓）等路段為影響範圍，須提前改道；高133全線3月14日上午11時至11時40分全線封閉管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國道1號楠梓交流道3月14日下午1時至1時40分封閉管制南下大社出口（旗楠路），民眾可改下楠梓、仁武出口；台20線（荖濃至甲仙）段3月14日上午11時至12時10分全線管制。

管制路段將依車隊行經速度分階段管制，其中無分隔島路段採「雙向交通管制」；有分隔島路段採「單向交通管制」；而預警車抵達時將全面進行交管，競賽車隊殿後警車通過後，工作人員將立即撤除管制器材，並解除交通管制。（編輯：陳仁華）1130304