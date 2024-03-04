竹縣府要求豐采520案啟動損鄰協調 豐邑：已陸續賠償

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣政府今天說，豐采520建案旁道路坍塌案發生後，要求建商需主動啟動損鄰協調並限期回報。豐邑建設說，已多次投入搶險並與住戶、店家協商數次，已陸續賠償補償金。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，有民眾反映建商迄今還未就損壞鄰近大樓公設及修復的部分進行協調，縣府認為社區住戶的權益不容漠視、展開協調也不容再延宕，將依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」要求豐邑建設積極主動啟動協調機制，並限期回報成果。

縣府表示，豐采520建案旁道路（竹北市莊敬六街）於去年4月27日上午發生道路坍塌後，立即勒令停工，目前現場仍在停工狀態，縣府也聘請台大專業團隊襄助施工專業建議，召開多次專案小組會議，目前豐邑建設已再提送搶險計畫成果報告修正版。

縣府說，另在2月縣府也收到台北市土木技師公會事件鑑定報告書，3月將召開專案小組審查，除針對搶險計畫外，也會將鄰房損壞賠償執行進度作為會議專案報告項目。

豐邑建設向中央社記者表示，對於豐采520建案附近社區安全很重視，已多次投入搶險相關工程，從去年10月開始，與地方住戶、社區以及店家協商數次，目前補償店家潛在的營業損失金，已對10多戶店面發出補償金。

豐邑建設指出，對於有民眾提出的具體損害等情形，會因應民眾需求給予相對補償。

豐邑建設表示，從事件發生以來，豐邑努力與縣府、公所和社區居民加強良性溝通，達成共識，規劃各項維護安全行動納入搶險計畫中，希望盡快給鄰近社區安全便利的環境。（編輯：李錫璋）1130304