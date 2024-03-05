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法拍市集首度到南投 民眾撿便宜助業者還國家錢

2024/3/5 17:30（3/5 17:41 更新）
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法務部行政執行署彰化分署5日在南投舉辦「卦山法拍市集」，協助欠稅、罰費的個人或商家以銷售所得款項清償公法上金錢債務，也讓一般民眾以實惠價格買到想要的商品。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月5日
法務部行政執行署彰化分署5日在南投舉辦「卦山法拍市集」，協助欠稅、罰費的個人或商家以銷售所得款項清償公法上金錢債務，也讓一般民眾以實惠價格買到想要的商品。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）行政執行署彰化分署今天在南投行政執行官辦公室舉辦「卦山法拍市集」，跳脫行政機關給人冷冰冰、剛硬框架，溫暖協助業者變賣商品繳交案款，民眾也能趁機撿便宜買到好物。

法務部行政執行署彰化分署首度在南投縣舉辦「卦山法拍市集」，協助欠稅、罰費的個人或商家以銷售所得款項清償公法上金錢債務，也讓一般民眾以實惠價格買到想要的商品，今天市集商品包含洗髮精、木雕聚寶盆、玩具、食品飲料、茶包等，吸引數百民眾尋寶。

行政執行署長黃玉垣出席致詞表示，執行署負責公法上金錢債務執行，今天首次結合南投縣政府稅務局、國稅局、監理機關等移送單位，透過市集拍賣協助義務人，在政府、義務人、民眾之間創造三贏局面，今天也邀在地小學生體驗擔任拍賣官，盼從小培養法治觀念。

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行政執行署彰化分署主任行政執行官江佳蓉說，首次在南投辦理集中變賣活動，盼透過「溫暖」的變賣方式，讓有困難義務人把商品變成金錢繳納案款，不是只有剝奪、強迫方式，去年7月開賣已辦3場，變賣物品從檜木聚寶盆到襪子都有，品項眾多、價格親民，除獲購買民眾正面好評，參與義務人也多給予良性回饋。

一家生技公司欠繳勞、健保費及稅款遭移送執行，為清償公法債權，提供研發產品變賣，莊姓負責人表示，公司牛樟芝產品很好，但產品定價相對偏高，導致銷售不理想，加上受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，幾家工廠只能收起來，今天提供牛樟芝精華萃取液、膠囊，省下來的行銷成本回饋民眾。（編輯：謝雅竹）1130305

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