投139縣道改裝車噪音擾人 警方舉發41件罰逾7萬

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投警方針對投139縣道取締噪音車輛，針對經改造過發出噪音的改裝車出沒熱點及路段稽查，農曆春節連假至今，已舉發噪音車輛41件，裁罰金額總計超過新台幣7萬元。

根據公路局網站資料，139縣道北起彰化縣彰化市區，南至南投縣鹿谷鄉，全長約61公里，由於部分路段位在八卦山區，因風景優美，吸引民眾騎機車或自小客車上山欣賞美景，不過因彎道多，也常有人騎改裝過的重型機車或汽車上山。

南投縣警察局南投分局今天透過新聞稿指出，和南投縣環保局聯手取締噪音車輛，在投139縣道噪音車出沒熱點及路段設立攔檢點稽查，從春節連假至今，舉發噪音車輛41件，裁罰金額總計超過7萬元。

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南投分局說明，依機動車輛噪音管制標準規定，限速時速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝；超標5分貝以內開罰1800元、5至10分貝罰2700元、10分貝以上罰3600元，超標車輛除逕行裁罰外，也會通知複檢。

南投分局表示，持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、超速行駛及無照駕駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理聯合稽查改裝車輛，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：郭諭儒）1130309