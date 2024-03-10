彰化第2場就博會30日登場 36家業者提供逾千職缺

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）彰化今年第2場就業博覽會將於3月30日在員林國小登場，36家廠商提供逾千個工作機會，其中月薪最高新台幣7萬元，為馥御花園酒店釋出的行政管理部協理職缺。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，為因應年後轉職促進縣內就業發展，將在3月30日上午9時至下午1時，於員林國小舉辦「2024鼓動彰力x職場進擊」第2場就博會，邀請餐旅業、服務業、製造業等彰化36家廠商參與，提供逾1000個工作機會。

馥御花園酒店位在田中鎮高鐵彰化站前，預計今年暑假前開幕營運，將成為彰化縣最具規模酒店，提供中部地區商務、休閒、美食及會議活動新選擇。

縣府勞工處告訴中央社記者，馥御花園酒店行政管理部協理職缺月薪最高可達7萬元，統籌管理財務、人資；另外，此酒店也釋出房務員、櫃檯人員、廚師、人資、工程師及幹部等眾多職缺，可望為南彰化旅遊業帶來更多工作機會及新客源。

勞工處指出，根據人力資源調查，彰化縣過去1年女性勞動人口增加1萬1000人，顯示潛在勞動力對於勞動市場缺工現象將帶來轉機。

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這場就博會特別設置「復職者聯盟專區」，提供部分工時、彈性排班和無經驗就業機會，協助為兼顧家庭並渴望擁有穩定收入者增加就業機會，邀請宇榮、合正、泰山、隆昌、蒂椰功、卜蜂、禹昌、中興等廠商提供多元職缺；唯賀、麥當勞、三商餐飲、築間、台豐、亞米、皇潮鼎宴、悠旅、安心食品等餐飲企業也提供243個觀光餐飲相關就業機會。

另外，就博會設有「壯世代專區」，提供年滿55歲以上求職民眾工作機會。（編輯：陳仁華）1130310