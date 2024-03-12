台灣燈會閉幕 1500名志工服務逾2.6萬小時

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（中央社記者張榮祥台南12日電）2024台灣燈會10日閉幕，台南市政府今天統計，36天展期逾1500萬人次到訪，招募1500名志工服務時數超過2萬6000小時，備受好評。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2024台灣燈會在台南已閉幕，市府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500名志工投入「高鐵燈區」及「安平燈區」服務遊客，不論日夜、晴雨，以現場走動式指引服務，成為燈會亮點。

市府表示，台灣燈會36天展期，逾1500萬人次到訪，志工出勤累計5794人次，服務時數2萬6074小時。其中「高鐵燈區」範圍大，志工以「走動式諮詢服務」，拿著「需要幫忙請找我」LED燈走入人群，讓遊客更容易找到志工，還有人主動合影留念。

崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系學生吳妤宸、視覺傳達設計系謝詠智及電機系林景揚等3人，服務於高鐵燈區I6服務站，共值勤265.5小時，平均每人約88小時，每次值班4小時，即使忙到忘記喝水及無法上洗手間，也樂此不疲。

具有奈及利亞血統的謝詠智，他是土生土長的台灣人，總被遊客詢問是哪一國人，也有許多人用英文詢問，謝詠智則用流利中文回答「我中文講的比英文好」、「台語也通喲」，讓民眾哈哈大笑。

台南社會局長盧禹璁說，近900名大專院校學生投入志工值勤，熱情十足，受到不少人喜愛，展現台南特有人情味，也是台灣燈會特色之一。（編輯：郭諭儒）1130312