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公私協力助街友 南市首創自立生活支援服務中心

2024/3/1 19:17
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市列冊街友218人，為提供街友近便性協助，透過公私部門協力創辦全台首處免費提供街友沐浴、洗衣、寄物、餐食及就業媒合等整合性服務「自立生活支援服務中心」今天啟用。

台南市政府社會局長盧禹璁說，考量鄰近火車站地點是街友較常聚集地點，規劃在台南火車站附近的國賓大樓開辦「自立生活支援服務中心」，中心配置2名專責社工人員，並媒合有就業意願街友協助環境整理工作，因應假日火車站人潮六、日均有提供服務。

台南市長黃偉哲在盧禹璁陪同下視察「自立生活支援服務中心」業務，並致贈感謝狀給群眾企業有限公司、劦助慈善會、梅花團結默愛會、三龍同心慈善會、港口慈濟宮等5個贊助單位，感謝與市府公私協力為街友提供更全面服務。

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黃偉哲表示，台南市目前列冊街友218人，其中超過半數街友在街頭生活，平日由社會局及街友生活重建中心社工提供關懷服務。由於街友議題具複雜性，需要社會力量共同解決，今年創設全台首處公私部門協力合作「街友自立生活支援服務中心」，免費提供街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，同時提供街友在高、低溫警戒期間臨時歇腳補給處所，透過公、私部門資源整合，帶給散居社會角落街友更多溫暖與支持。

社會局今天新聞稿表示，中心服務時間每週二下午2時到6時；週三至週日上午9時至12時、下午2時至6時。除免費使用沐浴、洗衣等措施外，對於有就業需求街友，社會局連結台南就業中心每週二至支援服務中心駐點，提供一對一諮詢服務提高就業機會。（編輯：孫承武）1130301

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