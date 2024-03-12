高雄路面塌陷吞混凝土預拌車 周圍民宅無虞免撤離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷、林巧璉高雄12日電）一輛混凝土預拌車今天行經高雄路竹區成功路時，路面突然塌陷而落入坑中，駕駛自行脫困沒受傷，警方將查車輛是否超重；水利局說，塌陷處周圍無安全疑慮，住戶免撤離。

高雄市政府警察局湖內分局今天發布新聞稿指出，21歲鍾姓男子今天上午11時10分許，駕駛混凝土預拌車行經路竹區成功路223巷口，在倒車過程中，路面突然塌陷，造成車輛陷落，並往右傾倒撞擊旁邊一間存放海產的倉庫，鍾男沒有酒駕，從駕駛座爬出沒有受傷。

高雄市水利局告訴中央社記者，獲報派員到場勘驗路面塌陷原因，車輛配合拆卸滾桶就能吊起，等待拆卸人員施作，並表示塌陷現場周圍民宅沒有安全疑慮，居民不用撤離。待車輛安全移置後，會將車輛過磅，檢查是否有超載違規，若違規屬實將協同警方依法告發。

水利局表示，坍塌原因是否為車輛超重、路面箱涵老舊強度減弱或其他結構問題，還需進一步調查釐清。

湖內分局呼籲，駕駛汽車應注意車輛狀況及載重情形，並隨時注意路面狀況，以免發生憾事。（編輯：李錫璋）1130312